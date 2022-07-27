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Украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов россиян в Херсонской области

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 17:37
фото с Facebook Генштаба ВСУ

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали технику и склад боеприпасов оккупанта в Херсонской области.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Враг понес потери в технике и живой силе, ликвидирован 51 военнослужащий российской армии, уничтожены две гаубицы "Мста-Б", четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Нанесены удары и уничтожен склад боеприпасов оккупантов в Солдатском".

Детали: В ОК "Юг" добавили, что в Черном море готовы к нанесению ракетных ударов два надводных и один подводный вражеский ракетоноситель с 20 ракетами типа "Калибр". Вблизи Крыма находятся 11 кораблей и катеров РФ.

Всего за сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 150 огневых задач, позволивших закрепить огневой контроль над транспортными артериями.

Напомним:

  • 25 июля стало известно, что ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ и два склада с боеприпасами.
  • В ночь на 20 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад армии РФ в Херсонской области.

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Темы: Херсонская областьвойна
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