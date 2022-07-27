Украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов россиян в Херсонской области
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали технику и склад боеприпасов оккупанта в Херсонской области.
Источник: ОК "Юг" в Facebook
Дословно: "Враг понес потери в технике и живой силе, ликвидирован 51 военнослужащий российской армии, уничтожены две гаубицы "Мста-Б", четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Нанесены удары и уничтожен склад боеприпасов оккупантов в Солдатском".
Детали: В ОК "Юг" добавили, что в Черном море готовы к нанесению ракетных ударов два надводных и один подводный вражеский ракетоноситель с 20 ракетами типа "Калибр". Вблизи Крыма находятся 11 кораблей и катеров РФ.
Всего за сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 150 огневых задач, позволивших закрепить огневой контроль над транспортными артериями.
Напомним:
- 25 июля стало известно, что ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ и два склада с боеприпасами.
- В ночь на 20 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад армии РФ в Херсонской области.