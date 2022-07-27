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"Повернись живим" зібрав понад 4 млрд грн для армії

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 21:25
Інфографіка з Facebook "Повернись живим"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" з початку 2022 року зібрав понад 4 мільярди гривень для захисників.

Джерело: сторінка організації у Facebook

Дослівно "Повернись живим": "Неймовірно. Понад 4 000 000 000 гривень переказали нам благодійники від початку 2022 року. І це БЕЗ урахування криптовалюти.

Більша частина коштів, станом на сьогодні, 27 липня, надійшла на рахунки Фонду вже після повномасштабного вторгнення росіян".

Деталі: Повідомляється, що загалом небайдужі люди зробили майже 866 тисяч платежів на рахунок фонду.

"Повернись живим" нагадав, що на кошти благодійників змогли купити:

  • безпілотний комплекс Bayraktar TB2 з трьома ударними безпілотниками за понад $16,5 мільйона,
  • 25 комплексів "Лелека-100",
  • 10 безпілотників PD-2 з наземними станціями,
  • і "безліч іншого вкрай необхідного на передовій".

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Теми: волонтеривійнагроші
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