"Вернись живым" собрал более 4 млрд грн для армии
Среда, 27 июля 2022, 21:25
Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" с начала 2022 года собрал более 4 миллиардов гривен для защитников.
Источник: страница организации в Facebook
Дословно "Вернись живым": "Невероятно. Более 4 000 000 000 гривен передали нам благотворители с начала 2022 года. И это без учета криптовалюты.
Реклама:
Большая часть средств, по состоянию на сегодняшний день, 27 июля, поступила на счета Фонда уже после полномасштабного вторжения россиян".
Детали: Сообщается, что в общей сложности неравнодушные люди сделали почти 866 тысяч платежей на счет фонда.
"Вернись живым" напомнил, что на средства благотворителей смогли купить:
ВИДЕО ДНЯ
- беспилотный комплекс Bayraktar TB2 с тремя ударными беспилотниками стоимостью свыше $16,5 миллиона,
- 25 комплексов "Лелека-100",
- 10 беспилотников PD-2 с наземными станциями,
- и "множество другого крайне необходимого на передовой".
Предыстория:
- 23 февряля директор "Вернись живым" Тарас Чмут сообщил, что только за сутки фонд собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллиона гривен.