"Вернись живым" собрал более 4 млрд грн для армии

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" с начала 2022 года собрал более 4 миллиардов гривен для защитников.

Источник: страница организации в Facebook

Дословно "Вернись живым": "Невероятно. Более 4 000 000 000 гривен передали нам благотворители с начала 2022 года. И это без учета криптовалюты.

Реклама:

Большая часть средств, по состоянию на сегодняшний день, 27 июля, поступила на счета Фонда уже после полномасштабного вторжения россиян".

Детали: Сообщается, что в общей сложности неравнодушные люди сделали почти 866 тысяч платежей на счет фонда.

"Вернись живым" напомнил, что на средства благотворителей смогли купить:

ВИДЕО ДНЯ

беспилотный комплекс Bayraktar TB2 с тремя ударными беспилотниками стоимостью свыше $16,5 миллиона,

25 комплексов "Лелека-100",

10 беспилотников PD-2 с наземными станциями,

и "множество другого крайне необходимого на передовой".

Предыстория: