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"Вернись живым" собрал более 4 млрд грн для армии

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 21:25
Вернись живым собрал более 4 млрд грн для армии
Инфографика из Facebook "Вернись живым"

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" с начала 2022 года собрал более 4 миллиардов гривен для защитников.

Источник: страница организации в Facebook

Дословно "Вернись живым": "Невероятно. Более 4 000 000 000 гривен передали нам благотворители с начала 2022 года. И это без учета криптовалюты.

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Большая часть средств, по состоянию на сегодняшний день, 27 июля, поступила на счета Фонда уже после полномасштабного вторжения россиян".

Детали: Сообщается, что в общей сложности неравнодушные люди сделали почти 866 тысяч платежей на счет фонда.

"Вернись живым" напомнил, что на средства благотворителей смогли купить:

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  • беспилотный комплекс Bayraktar TB2 с тремя ударными беспилотниками стоимостью свыше $16,5 миллиона,
  • 25 комплексов "Лелека-100",
  • 10 беспилотников PD-2 с наземными станциями,
  • и "множество другого крайне необходимого на передовой".

Предыстория: 

  • 23 февряля директор "Вернись живым" Тарас Чмут сообщил, что только за сутки фонд собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллиона гривен.

Темы: волонтерывойнаденьги
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