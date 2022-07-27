Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вернись живым" собрал более 4 млрд грн для армии

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 21:25
Инфографика из Facebook "Вернись живым"

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" с начала 2022 года собрал более 4 миллиардов гривен для защитников.

Источник: страница организации в Facebook

Дословно "Вернись живым": "Невероятно. Более 4 000 000 000 гривен передали нам благотворители с начала 2022 года. И это без учета криптовалюты.

Большая часть средств, по состоянию на сегодняшний день, 27 июля, поступила на счета Фонда уже после полномасштабного вторжения россиян".

Детали: Сообщается, что в общей сложности неравнодушные люди сделали почти 866 тысяч платежей на счет фонда.

"Вернись живым" напомнил, что на средства благотворителей смогли купить:

  • беспилотный комплекс Bayraktar TB2 с тремя ударными беспилотниками стоимостью свыше $16,5 миллиона,
  • 25 комплексов "Лелека-100",
  • 10 беспилотников PD-2 с наземными станциями,
  • и "множество другого крайне необходимого на передовой".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 февряля директор "Вернись живым" Тарас Чмут сообщил, что только за сутки фонд собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллиона гривен.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: волонтерывойнаденьги
Главное сегодня

обновлено, фото Возле Киева взрывы, россияне нанесли ракетный удар

МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге

Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр

Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

Все новости...
волонтеры
"Купленные" для ВСУ машины до сих пор в продаже: волонтер обвиняется в мошенничестве
В Киеве полиция разоблачила "волонтеров", присваивавших собранные на лечение детей деньги
Украинские волонтеры приобрели комплекс Bayraktar для ВСУ за 16 млн долларов
Последние новости
07:21
РФ усиливает контрразведку у границы с Украиной и добавляет силы на Запорожское направление – Генштаб
06:19
Запущенная из Беларуси ракета попала возле поселка на Черниговщине
05:20
обновлено, фото Возле Киева взрывы, россияне нанесли ракетный удар
04:45
В Николаеве раздаются взрывы — мэр
04:10
ISW: У россиян хватает ресурсов только на две наступательные операции
03:16
Администрация Байдена: Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены на войне в Украине
02:25
ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке
01:33
В Одесском порту вспыхнул пожар — СМИ
01:06
Сумщина: Было 14 прилетов по двум громадам, без жертв
00:20
обновлено от 06:34Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300
Все новости...