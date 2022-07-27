Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна уже кілька місяців як ініціювала, і за участі партнерів запроваджує механізм моніторингу та контролю поставленої зброї, тому будь-які маніпуляції РФ щодо цього не мають сенсу.
Джерело: Маляр у Facebook
Пряма мова: "Західна зброя у наших руках дуже болюче дошкуляє росіянам. Тому ворог використовує всі можливості для дискредитації ЗСУ та підриву довіри партнерів до нас.
Заблокувати постачання озброєння і розколоти міжнародну коаліцію на нашу підтримку – мета чергового інформаційного фронту, розгорнутого Російською Федерацією.
Вуха російського ІПСО стирчать з матеріалів, де Україну звинувачують у контрабанді, перепродажу, втраті, неналежному використанні озброєння, що постачається нам партнерами.
Для цього Росія використовує широкий спектр інструментів інформаційного впливу - афілійованих до неї "лідерів думок", експертів, пресу, політиків не лише в РФ, а й за її межами".
Деталі: За словами Маляр, чим більше західна зброя змінюватиме ситуацію на полі бою на користь України, тим істеричніше вестиме себе РФ.
Проте, за словами Маляр, всі зусилля РФ будуть марними.
Пряма мова: "Україна вже кілька місяців як першою ініціювала, і зараз, за участі західних партнерів, активно втілює у життя розгалужену систему моніторингу та контролю поставленої нам зброї.
Ці механізми вже запущено і вони з часом тільки вдосконалюватимуться.
Крім міжнародних, державних, відомчих механізмів моніторингу використання західної зброї, в Україні також запроваджено і парламентський контроль у цій чутливій сфері".
Маляр додала, що:
- жодного запиту чи натяку на недовіру від офіційного державного органу партнерів Україна не отримувала.
- деякі союзники направили до України представників, які мають можливість спостерігати за використанням наданої ними зброї.
- Україна почала імплементовувати натівську систему обліку і контролю логістики LOGFAS ще у 2019 році.
Наразі в Україні пришвидшили процес впровадження LOGFAS і вже проводиться підготовка військових використання цієї системи.
Також впроваджено та використовується модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.
Він дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами-надавачами, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння.
Заступниця міністра додала, що Україна використовує кожну одиницю зброї з розумом.
За її словами, Україна зацікавлена у максимальній прозорості у питаннях постачання західного озброєння.
Що було раніше: 19 липня президент Володимир Зеленський розповів про нову комісію Верховної Ради для нагляду за постачанням західної зброї в Україну. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Він підкреслив, що "жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і нема".
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що апарат Ради нацбезпеки і оборони та Міноборони розробили систему моніторингу і контролю за зброєю від країн-партнерів.