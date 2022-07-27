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Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Альона Мазуренко Середа, 27 липня 2022, 22:38
Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ЗАСТУПНИЦІ МІНІСТРА

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна уже кілька місяців як ініціювала, і за участі партнерів запроваджує механізм моніторингу та контролю поставленої зброї, тому будь-які маніпуляції РФ щодо цього не мають сенсу.

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова: "Західна зброя у наших руках дуже болюче дошкуляє росіянам. Тому ворог використовує всі можливості для дискредитації ЗСУ та підриву довіри партнерів до нас.

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Заблокувати постачання озброєння і розколоти міжнародну коаліцію на нашу підтримку – мета чергового інформаційного фронту, розгорнутого Російською Федерацією.

Вуха російського ІПСО стирчать з матеріалів, де Україну звинувачують у контрабанді, перепродажу, втраті, неналежному використанні озброєння, що постачається нам партнерами.

Для цього Росія використовує широкий спектр інструментів інформаційного впливу - афілійованих до неї "лідерів думок", експертів, пресу, політиків не лише в РФ, а й за її межами".

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Деталі: За словами Маляр, чим більше західна зброя змінюватиме ситуацію на полі бою на користь України, тим істеричніше вестиме себе РФ.

Проте, за словами Маляр, всі зусилля РФ будуть марними.

Пряма мова: "Україна вже кілька місяців як першою ініціювала, і зараз, за участі західних партнерів, активно втілює у життя розгалужену систему моніторингу та контролю поставленої нам зброї.

Ці механізми вже запущено і вони з часом тільки вдосконалюватимуться.

Крім міжнародних, державних, відомчих механізмів моніторингу використання західної зброї, в Україні також запроваджено і парламентський контроль у цій чутливій сфері".

Маляр додала, що: 

  • жодного запиту чи натяку на недовіру від офіційного державного органу партнерів Україна не отримувала.
  • деякі союзники направили до України представників, які мають можливість спостерігати за використанням наданої ними зброї.
  • Україна почала імплементовувати натівську систему обліку і контролю логістики LOGFAS ще у 2019 році. 

Наразі в Україні пришвидшили процес впровадження LOGFAS і вже проводиться підготовка військових використання цієї системи.

Також впроваджено та використовується модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

Він дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами-надавачами, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння.

Заступниця міністра додала, що Україна використовує кожну одиницю зброї з розумом.

За її словами, Україна зацікавлена у максимальній прозорості у питаннях постачання західного озброєння.

Що було раніше: 19 липня президент Володимир Зеленський розповів про нову комісію Верховної Ради для нагляду за постачанням західної зброї в Україну. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Він підкреслив, що "жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і нема".

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що апарат Ради нацбезпеки і оборони та Міноборони розробили систему моніторингу і контролю за зброєю від країн-партнерів.

Теми: зброяМіноборониУкраїнавійна
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