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Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр

Мазуренко Алена Среда, 27 июля 2022, 22:38
АННА МАЛЯР. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ЗАСТУПНИЦЫ МИНИСТРА

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина уже несколько месяцев как инициировала, и при участии партнеров вводит механизм мониторинга и контроля поставленного оружия, поэтому любые манипуляции РФ на этот счет не имеют смысла.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Западное оружие в наших руках очень болезненно донимает россиян. Поэтому враг использует все возможности для дискредитации ВСУ и подрыва доверия партнеров к нам.

Заблокировать поставки вооружения и расколоть международную коалицию в нашу поддержку – цель очередного информационного фронта, развернутого Российской Федерацией.

Уши российского ИПСО торчат из материалов, где Украину обвиняют в контрабанде, перепродаже, потере, ненадлежащем использовании поставляемого нам партнерами вооружения.

Для этого Россия использует широкий спектр инструментов информационного влияния – аффилированных к ней "лидеров мнений", экспертов, прессу, политиков не только в РФ, но и за ее пределами".

Детали: По словам Маляр, чем больше западное оружие будет менять ситуацию на поле боя в пользу Украины, тем истеричнее будет вести себя РФ.

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Однако, по словам Маляр, все усилия РФ будут напрасны.

Прямая речь: "Украина уже несколько месяцев как первой инициировала, и сейчас, при участии западных партнеров, активно воплощает в жизнь разветвленную систему мониторинга и контроля поставленного нам оружия.

Эти механизмы уже запущены и они со временем будут только совершенствоваться.

Кроме международных, государственных, ведомственных механизмов мониторинга использования западного оружия, в Украине также был введен и парламентский контроль в этой чувствительной сфере".

Детали: Маляр добавила, что:

  • никакого запроса или намека на недоверие от официального государственного органа партнеров Украина не получала.
  • некоторые союзники направили в Украину представителей, имеющих возможность наблюдать за использованием предоставленного ими оружия.
  • Украина начала имплементировать натовскую систему учета и контроля логистики LOGFAS в 2019 году. В Украине ускорили процесс внедрения LOGFAS и уже проводится подготовка военных использования этой системы.

Также внедрен и используется модуль информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

Он позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (например, готово к отгрузке, в дороге или получено ВСУ), анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, соответствием стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения.

Замминистра добавила, что Украина использует каждую единицу оружия с умом.

По ее словам, Украина заинтересована в максимальной прозрачности по поставкам западного вооружения.

Что предшествовало: 19 июля президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставками западного оружия в Украину. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Он подчеркнул, что "никакой почвы для каких-либо претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что аппарат Совета по нацбезопасности и обороне и Минобороны разработали систему мониторинга и контроля за вооружением от стран-партнеров.

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Темы: оружиеМинобороныУкраинавойна
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