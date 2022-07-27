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Це був його сотий виліт: Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя

Мазуренко Альона Середа, 27 липня 2022, 23:50
ОЛЕКСАНДР КУКУРБА ФОТО: НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять про героя України льотчика Олександра Кукурбу, який 26 липня загинув, захищаючи Україну.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них – одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі.

У квітні в Маріїнському палаці, у білій залі героїв України я вручив йому орден "Золота Зірка".

Вчора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати".

Нагадаємо: 

  • Під час бойових дій з російськими окупантами 26 липня загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні силиавіа
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