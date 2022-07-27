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Это был его сотый вылет: Зеленский почтил память погибшего летчика-героя

Мазуренко Алена Среда, 27 июля 2022, 23:50
АЛЕКСАНДР КУКУРБА ФОТО: НИЖНЕВЕРБЕЖСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Президент Владимир Зеленский почтил память о герое Украины летчика Александре Кукурбе, который 26 июля погиб, защищая Украину.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "За время полномасштабной войны 160 украинским воинам я присвоил звание Героя Украины. И среди них – одному из самых эффективных украинских летчиков, майору Александру Кукурбе.

В апреле в Мариинском дворце, в белом зале героев Украины, я вручил ему орден "Золотая Звезда".

Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы будем всегда помнить".

Напомним:

  • В ходе боевых действий с российскими оккупантами 26 июля погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба из Ивано-Франковской области.

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силыавиа
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