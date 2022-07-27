Это был его сотый вылет: Зеленский почтил память погибшего летчика-героя
Среда, 27 июля 2022, 23:50
Президент Владимир Зеленский почтил память о герое Украины летчика Александре Кукурбе, который 26 июля погиб, защищая Украину.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь: "За время полномасштабной войны 160 украинским воинам я присвоил звание Героя Украины. И среди них – одному из самых эффективных украинских летчиков, майору Александру Кукурбе.
В апреле в Мариинском дворце, в белом зале героев Украины, я вручил ему орден "Золотая Звезда".
Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы будем всегда помнить".
Напомним:
- В ходе боевых действий с российскими оккупантами 26 июля погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба из Ивано-Франковской области.
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