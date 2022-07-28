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Возле Киева взрывы, россияне нанесли ракетный удар

Анастасия КалатурЧетверг, 28 июля 2022, 05:20

Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.

Источник: "Киев Оперативный", УП, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, ОК "Север"

Детали: "Киев Оперативный" сообщает о минимум трех взрывах, и опубликовал фото столба дыма.

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Дословно Алексей Кулеба: "Утром враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется".

Обновлено: "Беларускі Гаюн" сообщает, что с 05:23 с Зябровки (Гомельская область, Беларусь) неподалеку от границы с Украиной состоялись запуски ракет, около 12 раз. Однако позже группа сообщила об около 25 запусках.

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В ОК "Север" также сообщили, что с 5:20 до 6:30 поступала информация о запуске более 20 ракет из Беларуси.

Обновлено: По предварительным данным полиции, жертвы или пострадавших в результате ракетного удара российской армии по Вышгородскому району Киевщины нет.

Напомним: Также ночью сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.

Темы: взрыввойнаКиевКиевская область
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