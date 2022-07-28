Россияне били по Днепропетровщине из "Ураганов"
Четверг, 28 июля 2022, 07:51
Россияне ночью били по Криворожскому району Днепропетровщины из "Ураганов" и ствольной артиллерии, люди не пострадали.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Детали: Отмечается, что российская армия накрыла огнем две громады района – Зеленодольскую и Апостоловскую.
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В Зеленодольской громаде попали по самому Зеленодольску и Малой Костромке. В селе повреждены несколько домов, задеты водопровод и газовод.
В Апостоловской громаде ударили по селу Украинка. Есть разрушения.
В других районах области пока спокойно.
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Напомним: В течение ночи враг также обстреливал Харьков, Киевщину, Черниговщину.