Россияне били по Днепропетровщине из "Ураганов"

Россияне ночью били по Криворожскому району Днепропетровщины из "Ураганов" и ствольной артиллерии, люди не пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что российская армия накрыла огнем две громады района – Зеленодольскую и Апостоловскую.

В Зеленодольской громаде попали по самому Зеленодольску и Малой Костромке. В селе повреждены несколько домов, задеты водопровод и газовод.

В Апостоловской громаде ударили по селу Украинка. Есть разрушения.

В других районах области пока спокойно.

Напомним: В течение ночи враг также обстреливал Харьков, Киевщину, Черниговщину.