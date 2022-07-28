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Зеленський привітав українців із Днем державності

Четвер, 28 липня 2022, 08:25

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем української державності, вказавши втім, що ранок відзначився "ракетним терором" росіян. 

Джерело: глава держави у Facebook і Telegram

Пряма мова: "Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор.

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Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати.

Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди".

Деталі: Президент опублікував ролик до Дня української державності.

ВІДЕО ДНЯ

Цитуючи Гімн України, Зеленський зазначив, що "ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці" згинули, але українці – козацького роду і їм точно "усміхнеться доля". 

Україна відзначає День української державності вперше.

Під ранок цього дня Росія завдала серію ракетних ударів по Київській і Чернігівській, а також по Харківській, Донецькій і Миколаївській областях. 

Передісторія:

  • 24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України.
  • 31 травня 2022 року Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні буде святковий день – День української державності.
  • На честь свята у Міністерстві культури та інформаційної політики представили візуальну символіку.

Теми: УкраїнаЗеленський
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