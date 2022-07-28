Зеленський привітав українців із Днем державності

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем української державності, вказавши втім, що ранок відзначився "ракетним терором" росіян.

Джерело: глава держави у Facebook і Telegram

Пряма мова: "Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор.

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Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати.

Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди".

Деталі: Президент опублікував ролик до Дня української державності.

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Цитуючи Гімн України, Зеленський зазначив, що "ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці" згинули, але українці – козацького роду і їм точно "усміхнеться доля".

Україна відзначає День української державності вперше.

Під ранок цього дня Росія завдала серію ракетних ударів по Київській і Чернігівській, а також по Харківській, Донецькій і Миколаївській областях.

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