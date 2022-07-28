Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и отметил, что утро ознаменовалось "ракетным террором" россиян.

Источник: глава государства в Facebook и Telegram

Прямая речь: "Беспокойное утро. Снова – ракетный террор.

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Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать.

Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда".

Детали: Президент опубликовал ролик ко Дню украинской государственности.

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Цитируя Гимн Украины, Зеленский отметил, что "еще далеко не все враги – как роса на солнце" погибли, но украинцы – казацкого рода и им точно "улыбнется судьба" ("усміхнеться доля").

Украина отмечает День украинской государственности впервые.

Под утро этого дня Россия нанесла серию ракетных ударов по Киевской, Черниговской и Харьковской областям, в частности, с территории Беларуси.

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