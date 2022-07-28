Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и отметил, что утро ознаменовалось "ракетным террором" россиян.
Источник: глава государства в Facebook и Telegram
Прямая речь: "Беспокойное утро. Снова – ракетный террор.
Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать.
Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда".
Детали: Президент опубликовал ролик ко Дню украинской государственности.
Цитируя Гимн Украины, Зеленский отметил, что "еще далеко не все враги – как роса на солнце" погибли, но украинцы – казацкого рода и им точно "улыбнется судьба" ("усміхнеться доля").
Украина отмечает День украинской государственности впервые.
Под утро этого дня Россия нанесла серию ракетных ударов по Киевской, Черниговской и Харьковской областям, в частности, с территории Беларуси.
Предыстория:
- 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины.
- 31 мая 2022 года Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.
- В честь праздника в Министерстве культуры и информационной политики представили визуальную символику.