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Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

Четверг, 28 июля 2022, 08:25

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и отметил, что утро ознаменовалось "ракетным террором" россиян.

Источник: глава государства в Facebook и Telegram

Прямая речь: "Беспокойное утро. Снова – ракетный террор.

Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать.

Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда".

Детали: Президент опубликовал ролик ко Дню украинской государственности.

Цитируя Гимн Украины, Зеленский отметил, что "еще далеко не все враги – как роса на солнце" погибли, но украинцы – казацкого рода и им точно "улыбнется судьба" ("усміхнеться доля").

ВИДЕО ДНЯ

Украина отмечает День украинской государственности впервые.

Под утро этого дня Россия нанесла серию ракетных ударов по Киевской, Черниговской и Харьковской областям, в частности, с территории Беларуси.

Предыстория: 

  • 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины.
  • 31 мая 2022 года Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.
  • В честь праздника в Министерстве культуры и информационной политики представили визуальную символику.

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Темы: УкраинаЗеленский
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