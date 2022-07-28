ВСУ за две недели освободили 3 села на Херсонщине – Генштаб

Вооруженные силы продолжают продвигаться в Херсонской области – за последние две недели освободили 3 села.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля

Прямая речь Громова: "Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка".

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