ВСУ за две недели освободили 3 села на Херсонщине – Генштаб

Вооруженные силы продолжают продвигаться в Херсонской области – за последние две недели освободили 3 села.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля

Прямая речь Громова: "Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка".

Предыстория:

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские захватчики стягивают дополнительные силы на юг Украины, в частности, в Херсонскую область, но украинцы нацелены освобождать оккупированные территории.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла удары по Антоновскому мосту в Херсоне, чтобы лишить российских оккупантов возможности перебрасывать свои войска в Херсонской области. Он добавил, что Украина будет освобождать свою территорию "военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами", пока не выйдет на законные границы.