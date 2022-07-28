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ВСУ за две недели освободили 3 села на Херсонщине – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 11:59
Скриншот из google.maps

Вооруженные силы продолжают продвигаться в Херсонской области – за последние две недели освободили 3 села.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля

Прямая речь Громова: "Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка".

Предыстория: 

  • Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские захватчики стягивают дополнительные силы на юг Украины, в частности, в Херсонскую область, но украинцы нацелены освобождать оккупированные территории.
  • Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла удары по Антоновскому мосту в Херсоне, чтобы лишить российских оккупантов возможности перебрасывать свои войска в Херсонской области. Он добавил, что Украина будет освобождать свою территорию "военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами", пока не выйдет на законные границы.

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
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