Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян
Середа, 27 липня 2022, 22:51
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна нанесла удари по Антонівському мосту у Херсоні, щоб позбавити російських окупантів можливості перекидати свої війська у Херсонській області.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Щодо Антонівського моста в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Які б не були у них плани – ми їх зламаємо".
Деталі: Президент підкреслив, що Україна буде звільняти свою територію "воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами", поки не вийде на законні кордони.
Передісторія:
- Про обстріли Антонівського автомобільного моста у Херсоні повідомлялося 19 липня та 20 липня.
- Ввечері 26 липня херсонські телеграм-канали писали про вибухи в окупованому місті, зокрема про удари по Антонівському мосту.
- Згодом начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що удари ЗСУ були "філігранними".
- 27 липня окупанти повідомили, що ЗСУ знову обстрілами завдали пошкоджень і Антонівському автомобільному мосту, і залізничному мосту.