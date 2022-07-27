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Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 22:51
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна нанесла удари по Антонівському мосту у Херсоні, щоб позбавити російських окупантів можливості перекидати свої війська у Херсонській області.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Щодо Антонівського моста в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Які б не були у них плани – ми їх зламаємо".

Деталі: Президент підкреслив, що Україна буде звільняти свою територію "воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами", поки не вийде на законні кордони.

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Теми: ЗеленськийХерсонвійна
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