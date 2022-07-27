Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

Російські загарбники стягують додаткові сили на південь України, зокрема, у Херсонську область, але українці націлені звільняти окуповані території.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 27 липня

Деталі: Данілова попросили прокоментувати слова президента Володимира Зеленського під час звернення до делегації американського Конгресу про те, що в України залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути території, захоплені Росією, перш ніж зробити це стане набагато важче.

Журналісти питали, як він оцінює імовірність звільнення окупованих територій за ці 3-6 тижнів.

Пряма мова Данілова: "Ворог стягує максимальну кількість (сил – ред.)… на Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їхніх військ, вони стягують додаткові сили. Я точно знаю, що наші війська будують робити все, що від них залежить, щоб у ті терміни, які ставить президент, щоб вони в них вклалися.

Хочу сказати, що в будь-якому випадку перемога буде за нами – тижнем раніше, тижнем пізніше. Усі заряджені на перемогу, націлені на те, щоб якомога скоріше вигнати ворога з нашої країни".

Деталі: Секретар РНБО також зазначив, що наразі активізація у поставках зброї для України "є дуже потужною", а те, як українські захисники уміють цю зброю філігранно використовувати, можна було побачити на Антонівському мосту у Херсоні.

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