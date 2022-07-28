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У Кремлі націлилися "звільняти" Україну цілковито

Олена РощінаЧетвер, 28 липня 2022, 13:05

В адміністрації президента Російської Федерації підтвердили бажання захопити Україну повністю, заявивши, що її "треба у цілому звільняти".

Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков, "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "У Кремлі підтримують налаштованість на те, що треба в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв...

І необхідно вжити заходи, які власне і вживаються у руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей у ​​"ЛНР" та "ДНР"

Деталі: Так речник Володимира Путіна прокоментував заяву ватажка бойовиків так званої "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що "настав час знову звільняти руські міста" в Україні.

Також Пєсков назвав фейком публікацію про американські дані про втрати російської армії у війні проти України: "У наш час навіть найсолідніші газети не гребують поширенням усіляких фейків".

Цьому передувало: CNN повідомило, що представники адміністрації президента Джо Байдена озвучили депутатам Палати представників США такі втрати Росії у війні в Україні: "більше 75 тисяч росіян були або вбиті, або поранені". Також лунало, що "більше 80% їхніх сухопутних військ загрузли, і вони втомилися".

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Теми: РосіявійнапропагандаОРДЛО
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