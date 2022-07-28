В Кремле нацелились "освобождать" Украину всецело

В администрации президента Российской Федерации подтвердили желание захватить Украину полностью, заявив, что ее "нужно в целом освобождать".

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений...

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И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР"

Детали: Так пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал заявление главаря боевиков так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о том, что "пришло время вновь освобождать русские города" в Украине.

Также Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии в войне против Украины: "В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков".

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Этому предшествовало: CNN сообщило, что представители администрации президента Джо Байдена озвучили депутатам Палаты представителей США такие потери России в войне в Украине: "более 75 тысяч россиян были либо убиты, либо ранены". Также звучало, что "более 80% их сухопутных войск погрязли, и они устали".