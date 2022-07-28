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Ракетные удары по Киевщине: известно о 15 пострадавших

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 13:31
Обломок ракеты в Киевской области 28 июля, фото с телеграмм-канала Андрея Небитова

В Вышгородском районе Киевской области от утренних обстрелов пострадали не менее 15 человек.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram, глава ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Небитова: "15 пострадавших в результате ракетных обстрелов на Киевщине. В настоящее время имеем такую ​​цифру. Остатки еще одной ракеты полицейские обнаружили в лесополосе Вышгородского района. К счастью, здесь никто не пострадал".

Детали: По его словам, благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий. По информации главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, среди пострадавших есть как минимум 5 гражданских, также известно о повреждениях объектов инфраструктуры.

Предыстория:

  • Утром 28 июля под Киевом прогремели по меньшей мере два взрыва, россияне попали в воинскую часть.
  • Около 09:00 полиция сообщила, что жертв и пострадавших нет, по предварительным данным.

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Темы: Киевская областьвойна
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