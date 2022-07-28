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Данілов: Почався процес деколонізації, дерусифікації і денуклеаризації РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 13:53
Данілов: Почався процес деколонізації, дерусифікації і денуклеаризації РФ
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначає, що розв'язавши проти України повномасштабну війну, Росія запустила процес своєї деколонізації.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: За словами секретаря РНБО, 24 лютого – день найбільшої російської геополітичної катастрофи: запуск процесу остаточної деструкції пострадянського простору і деколонізації російської квазіфедерації.

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Данілов перерахував "здобутки" та перспективи Росії:

По-перше - запущено механізм втрати домінуючого впливу Росії на країни, які входять до складу СНД. РФ продемонструвала, що вона є реальною і безпосередньою загрозою державному існуванню для країн пострадянського простору.

Друге - країни Центральної Азії та Кавказу почали динамічну переорієнтацію власного стратегічного зовнішньополітичного вектору з Росії на інші держави – Туреччину, ЄС, Китай, – які можуть виступити гарантами їх безпеки від постімперських рецидивів.

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Крім цього - руйнується роль та значення міждержавних об’єднань ОДКБ, ЄЕП, які починають розглядатися їх учасниками як загрози національному суверенітету й інструменти російської зовнішньополітичної експансії.

По-чеверте, на думку Данілова, дано старт відцентровим рухам для національних республік та інших народів, які тимчасово входять до складу РФ. Татарстан, Ічкерія, Саха, народи Сибіру, Уралу, Далекого Сходу та багато інших стають на шлях усвідомлення свого колоніального статусу, пробудження національної самосвідомості та готовності до боротьби за своє незалежне існування.

І нарешті - формуються всі необхідні передумови для фрагментації російського федерального квазіутворення, руйнації системи управління, побудованої на насиллі, для активних акцій громадської непокори та розгортання визвольного руху національних республік і народів проти кремлівської влади.

На думку секретаря РНБО, весь демократичний світ має допомогти національним республікам і народам позбутися колоніального гноблення зі сторони РФ для реалізації своїх міжнародно визнаних прав на незалежність, самовизначення й відокремлення.

Пряма мова: "Свобода народів – це повна деколонізація Росії. Деколонізація, дерусифікація і денуклеаризація ерефії. А ЗСУ допоможе вирвати гнилі й отруйні російські імперські зуби!".

Теми: війнаРосіяДанілов
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