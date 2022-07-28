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Данилов: Начался процесс деколонизации, дерусификации и денуклеаризации РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 13:53
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что, развязав против Украины полномасштабную войну, Россия запустила процесс своей деколонизации.

Источник: Данилов в Facebook

Детали: По словам секретаря СНБО, 24 февраля – день величайшей российской геополитической катастрофы: запуск процесса окончательной деструкции постсоветского пространства и деколонизации российской квазифедерации.

Данилов перечислил "достижения" и перспективы России:

Во-первых - запущен механизм потери доминирующего влияния России на входящие в состав СНГ страны. РФ продемонстрировала, что она является реальной и непосредственной угрозой государственному существованию стран постсоветского пространства.

Второе – страны Центральной Азии и Кавказа начали динамическую переориентацию собственного стратегического внешнеполитического вектора с России на другие государства – Турцию, ЕС, Китай – которые могут выступить гарантами их безопасности от постимперских рецидивов.

Кроме этого, разрушается роль и значение межгосударственных объединений ОДКБ, ЕЭП, которые начинают рассматриваться их участниками как угрозы национальному суверенитету и инструменты российской внешнеполитической экспансии.

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В-четвертых, по мнению Данилова, дан старт центробежным движениям для национальных республик и других народов, временно входящих в состав РФ. Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока и многие другие становятся на путь осознания своего колониального статуса, пробуждения национального самосознания и готовности к борьбе за свое независимое существование.

И наконец – формируются все необходимые предпосылки для фрагментации российского федерального квазиобразования, разрушения системы управления, построенной на насилии, для активных акций общественного неповиновения и развертывания освободительного движения национальных республик и народов против кремлевской власти.

По мнению секретаря СНБО, весь демократический мир должен помочь национальным республикам и народам избавиться от колониального угнетения со стороны РФ для реализации своих международно признанных прав на независимость, самоопределение и отсоединение.

Прямая речь: "Свобода народов – это полная деколонизация России. Деколонизация, дерусификация и денуклеаризация эрефии. А ВСУ поможет вырвать гнилые и ядовитые российские имперские зубы!"

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Темы: войнаРосcияДанилов
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