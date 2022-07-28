Росіяни вдарили по 5-поверхівці у Торецьку – двоє загиблих

Вранці 28 липня російські загарбники вдарили по 5-повреховому житловому будинку у Торецьку на Донеччині, у результаті чого загинули 2 людей.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк на Донеччині було частково зруйнувано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-ти поверхового житлового будинку.

Під час проведення… пошукових робіт… виявлено та вилучено тіла 2-х загиблих (чоловіка та жінки)".

фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що ще 3 людини (двох чоловіків та жінку) врятували.

фото ДСНС

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

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