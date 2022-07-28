Россияне ударили по 5-этажке в Торецке – двое погибших
Четверг, 28 июля 2022, 16:03
Утром 28 июля российские захватчики ударили по 5-этажному жилому дому в Торецке Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Утром в результате обстрела города Торецк в Донецкой области было частично разрушено кровлю и межэтажное перекрытие с 5-го по 3-й этажи 5-ти этажного жилого дома.
Во время проведения… поисковых работ… обнаружены и изъяты тела 2-х погибших (мужчины и женщины)".
Детали: Сообщается, что еще 3 человека (двух мужчин и женщину) спасли.
В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.
Предыстория:
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- 27 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 гражданских лиц, еще 8 получили ранения.