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Россияне ударили по 5-этажке в Торецке – двое погибших

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 16:03
Россияне ударили по 5-этажке в Торецке – двое погибших
Фото ГСЧС

Утром 28 июля российские захватчики ударили по 5-этажному жилому дому в Торецке Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Утром в результате обстрела города Торецк в Донецкой области было частично разрушено кровлю и межэтажное перекрытие с 5-го по 3-й этажи 5-ти этажного жилого дома.

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Во время проведения… поисковых работ… обнаружены и изъяты тела 2-х погибших (мужчины и женщины)". 

 
фото ГСЧС 

Детали: Сообщается, что еще 3 человека (двух мужчин и женщину) спасли. 

 
фото ГСЧС

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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