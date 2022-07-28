Замість Антонівського мосту понтони: з’явилося фото, як окупанти прокладають переправу

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський оприлюднив фотосвідчення того, як російські окупанти намагаються прокласти понтонну переправу у Херсоні після того, як ЗСУ влучними ударами пошкодили Антонівський міст.

Джерело: Соболевський у Facebook

Пряма мова Соболевського: "Чотири буксири, які тягнуть за собою понтони з автомобілями, не вирішать проблеми з постачанням військового угруповання орків у Херсоні. Не сильно вони допоможуть і за відступу окупаційних військ. І точно на них не вистачить місця для колаборантів, коли їх господарів поженуть з Херсона".

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