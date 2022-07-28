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Скандальное поведение фанатов "Фенербахче": УЕФА открыла дисциплинарное производство

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 19:18
Скандальное поведение фанатов Фенербахче: УЕФА открыла дисциплинарное производство
скриншот

УЕФА открыла дисциплинарное производство против турецкого клуба "Фенербахче" из-за скандального поведения фанатов во время ответного матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Согласно статье 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование относительно возможного неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 между "Фенербахче" и киевским "Динамо" 27 июля 2022 года в Стамбуле, Турция.

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Что предшествовало:

  • В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента РФ Владимира Путина, тренер "Динамо" Мирча Луческу не вышел на послематчевую пресс-конференцию в знак протеста.
  • Именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" вынуждено играть домашние еврокубковые матчи за пределами Украины. Первая игра киевлян против "Фенербахче" проходила в польской Лодзи и закончилась со счетом 0:0. Вторую "динамовцы" завершили победой 2:1.
  • Следующий матч в отборе Лиги чемпионов Динамо сыграет 2 и 9 августа против австрийского Штурма. Однако в любом случае, победив в Турции, "Динамо" гарантировало себе евроосень. Киевляне сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Темы: футболУЕФА
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