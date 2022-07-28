Скандальное поведение фанатов "Фенербахче": УЕФА открыла дисциплинарное производство

УЕФА открыла дисциплинарное производство против турецкого клуба "Фенербахче" из-за скандального поведения фанатов во время ответного матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Согласно статье 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование относительно возможного неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 между "Фенербахче" и киевским "Динамо" 27 июля 2022 года в Стамбуле, Турция.

Что предшествовало:

В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента РФ Владимира Путина, тренер "Динамо" Мирча Луческу не вышел на послематчевую пресс-конференцию в знак протеста.

Именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" вынуждено играть домашние еврокубковые матчи за пределами Украины. Первая игра киевлян против "Фенербахче" проходила в польской Лодзи и закончилась со счетом 0:0. Вторую "динамовцы" завершили победой 2:1.

Следующий матч в отборе Лиги чемпионов Динамо сыграет 2 и 9 августа против австрийского Штурма. Однако в любом случае, победив в Турции, "Динамо" гарантировало себе евроосень. Киевляне сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы.