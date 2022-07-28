У Конгресі США кажуть про наявність підтримки надання Україні далекобійних ракет для HIMARS

За словами конгресвумен від демократів Елісси Слоткін, у Конгресі США вже є двопартійна підтримка того, щоби надати Україні далекобійні ракети для HIMARS.

Як повідомляє "Європейська правда", такий її коментар наводить у своєму матеріалі CNN. Загалом він присвячений закритому брифінгу Білого дому для членів Палати представників щодо війни в Україні.

Слоткін сказала, що у Палаті представників вже є двопартійна підтримка для надання Україні ракет ATACMS із дальністю близько 280 кілометрів, тоді як вже передані боєкомплекти для HIMARS мають дальність близько 80 км. Інших деталей щодо цієї заяви Слоткін не наводять.

Минулого тижня радник з нацбезпеки Джейк Салліван наголошував, що США не готові надавати ATACMS, оскільки з цієї зброї можливо завдавати ударів вглиб території РФ і в Білому домі побоюються надмірної ескалації.

Слоткін зазначила, що в основному на брифінгу обговорювалося, що США можуть і мають зробити для України у найближчі 3-6 тижнів.

"Українці хочуть рухатися на півдні, і ми хочемо, щоб вони отримали якнайбільший успіх… Ми чітко почули від президента Зеленського, що українці дуже хочуть кілька разів "дати Росії по зубах", перш ніж настане зима, і отримати якнайкращі позиції, зокрема просунутися на південь", - зазначила Слоткін.

Також на брифінгу представники адміністрації Байдена повідомили законодавцям Палати представників, що США оцінюють врати РФ в Україні у понад 75 000 вбитими або пораненими.