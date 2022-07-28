В Конгрессе США говорят о наличии поддержки передачи Украине дальнобойных ракет для HIMARS

По словам конгрессвумен, члена Палаты представителей США от демократов Элиссы Слоткин, в Конгрессе США уже есть двухпартийная поддержка по поводу того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты для HIMARS.

Как сообщает "Европейская правда", такой ее комментарий приводит в своем материале CNN. В целом он посвящен закрытому брифингу Белого дома для членов Палаты представителей о войне в Украине.

Слоткин сказала, что в Конгрессе уже есть двухпартийная поддержка по поводу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью около 280 километров, в то время как уже переданные боекомплекты для HIMARS имеют дальность около 80 км. Других деталей по этому заявлению Слоткин не приводят.

Реклама:

На прошлой неделе советник по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что США не готовы предоставлять ATACMS, поскольку из этого оружия возможно наносить удары вглубь территории РФ и в Белом доме опасаются чрезмерной эскалации.

Слоткин отметила, что в основном на брифинге обсуждалось, что США могут и должны сделать для Украины в ближайшие 3-6 недель.

"Украинцы хотят двигаться на юге, и мы хотим, чтобы они имели успех… Мы четко услышали от президента Зеленского, что украинцы очень хотят несколько раз "дать России по зубам", прежде чем наступит зима, и получить наилучшие позиции, в частности продвинуться на юг", - отметила Слоткин.

ВИДЕО ДНЯ

Также на брифинге представители администрации Байдена сообщили законодателям Палаты представителей, что США оценивают ворота РФ в Украине более 75 000 убитыми или ранеными.