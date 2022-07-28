В Конгрессе США говорят о наличии поддержки передачи Украине дальнобойных ракет для HIMARS

По словам конгрессвумен, члена Палаты представителей США от демократов Элиссы Слоткин, в Конгрессе США уже есть двухпартийная поддержка по поводу того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты для HIMARS.

Как сообщает "Европейская правда", такой ее комментарий приводит в своем материале CNN. В целом он посвящен закрытому брифингу Белого дома для членов Палаты представителей о войне в Украине.

Слоткин сказала, что в Конгрессе уже есть двухпартийная поддержка по поводу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью около 280 километров, в то время как уже переданные боекомплекты для HIMARS имеют дальность около 80 км. Других деталей по этому заявлению Слоткин не приводят.

На прошлой неделе советник по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что США не готовы предоставлять ATACMS, поскольку из этого оружия возможно наносить удары вглубь территории РФ и в Белом доме опасаются чрезмерной эскалации.

Слоткин отметила, что в основном на брифинге обсуждалось, что США могут и должны сделать для Украины в ближайшие 3-6 недель.

"Украинцы хотят двигаться на юге, и мы хотим, чтобы они имели успех… Мы четко услышали от президента Зеленского, что украинцы очень хотят несколько раз "дать России по зубам", прежде чем наступит зима, и получить наилучшие позиции, в частности продвинуться на юг", - отметила Слоткин.

Также на брифинге представители администрации Байдена сообщили законодателям Палаты представителей, что США оценивают ворота РФ в Украине более 75 000 убитыми или ранеными.