Reuters: РФ змогла захопити Чорнобиль завдяки спецагентам, яких відправила туди ще в 2021 році

Росія змогла захопити Чорнобиль не випадково - вона відправила своїх агентів до Чорнобиля ще в листопаді 2021 року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для безкровного захоплення.

Джерело: розслідування агентства Reuters

Дослівно: "Джерело, безпосередньо знайоме з планом вторгнення, повідомило, що у листопаді 2021 року Росія почала посилати в Україну агентів розвідки під прикриттям, яким доручено встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Метою агентів було забезпечити відсутність збройного опору після приходу російських військ.

За словами джерела, Чорнобиль також був пунктом передачі документів зі штаб-квартири СБУ. В обмін на гроші українські чиновники передали російським шпигунам інформацію про військову готовність України".

Деталі: Агентство не змогло незалежно перевірити деталі тверджень джерела.

Як зазначається, наразі триває як мінімум три розслідування щодо людей, які працювали в Чорнобилі. Згідно з цими документами, в ході розслідування виявили як мінімум двох осіб, які підозрюються в наданні інформації російським агентам або іншому сприянні їм у захопленні.

Агентство провело інтерв'ю з десятками офіційних осіб у Росії та Україні, оглянуло українські судові документи та заяви, пов'язані із розслідуванням поведінки людей, які працювали в Чорнобилі, та встановило, що інфільтрація була набагато глибшою, ніж це визнавалося публічно.

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Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що "окрім зовнішнього ворога, у нас, на жаль, є внутрішній ворог, і цей ворог не менш небезпечний". За словами Данілова, на момент вторгнення були агенти в українських секторах оборони, безпеки та правоохоронних органів. Він відмовився назвати імена, але сказав, що таких зрадників необхідно "нейтралізувати" за будь-яку ціну.

Повідомляється, що Москва розраховувала активувати сплячих агентів усередині українського апарату безпеки. Фахівці з планування військових дій навколо президента РФ Володимира Путіна вважали, що за допомогою цих агентів Росії буде потрібна лише невелика військова сила і кілька днів, щоб змусити адміністрацію президента України Володимира Зеленського піти, тікати чи капітулювати.

Джерела підтвердили повідомлення західної розвідки про те, що Кремль готує Олега Царьова для керівництва маріонетковим урядом у Києві. Царьов сказав, що повідомлення Reuters про те, як загалом розгорталася операція Москви, "має дуже мало спільного з реальністю".

Хоча Росія захопила Чорнобиль, її план щодо захоплення влади у Києві провалився. Згідно з численними джерелами в Росії та Україні, у багатьох випадках встановлені Москвою сплячі агенти не справлялися зі своєю роботою. Данілов сказав, що агенти та їхні куратори вважали Україну слабкою, що було "повною помилкою". Люди, на яких розраховував Кремль як на своїх довірених осіб в Україні, перебільшували свій вплив у роки, що передували вторгненню.

Одне джерело сказало Reuters, що "Кремль покладався у своєму плануванні на "клоунів — вони трохи знають, але завжди кажуть те, що хоче почути керівництво, бо інакше їм не заплатять".

Однак, в одному російська розвідка досягла успіху - посіяла недовіру всередині України та оголила недоліки СБУ.

Нагадаємо: Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію у перший день війни, 24 лютого. Персонал став заручником окупантів, бо росіяни не давали провести ротацію, а втома працівників загрожує безпеці на законсервованій ЧАЕС. Наприкінці березня росіяни покинули ЧАЕС.