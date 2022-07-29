Reuters: РФ смогла захватить Чернобыль благодаря спецагентам, которых отправила туда еще в 2021 году

Россия смогла захватить Чернобыль не случайно – она отправила своих агентов в Чернобыль еще в ноябре 2021 года, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата.

Источник: расследование агентства Reuters

Дословно: "Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода российских войск.

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По словам источника, Чернобыль также являлся пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. В обмен на деньги украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины".

Детали: Агентство не смогло независимо проверить детали утверждений источника.

Как отмечается, в настоящее время продолжается как минимум три расследования в отношении людей, работавших в Чернобыле. Согласно этим документам, в ходе расследования выявили как минимум двух человек, подозреваемых в предоставлении информации российским агентам или другом содействии им в захвате.

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Агентство провело интервью с десятками официальных лиц в России и Украине, осмотрело украинские судебные документы и заявления, связанные с расследованием поведения людей, работавших в Чернобыле, и установило, что инфильтрация была гораздо глубже, чем это признавалось публично.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что "кроме внешнего врага у нас, к сожалению, есть внутренний враг, и этот враг не менее опасен". По словам Данилова, на момент вторжения были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органов. Он отказался назвать имена, но сказал, что таких изменников необходимо "нейтрализовать" любой ценой.

Сообщается, что Москва рассчитывала активировать спящих агентов внутри украинского аппарата безопасности. Специалисты по планированию военных действий вокруг президента РФ Владимира Путина считали, что с помощью этих агентов России потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Украины Владимира Зеленского уйти, убежать или капитулировать.

Источники подтвердили сообщение западной разведки о том, что Кремль готовит Олега Царева для руководства марионеточным правительством в Киеве. Царев сказал, что сообщение Reuters о том, как в целом разворачивалась операция Москвы, "имеет очень мало общего с реальностью".

Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно многочисленным источникам в России и Украине, во многих случаях установленные Москвой спящие агенты не справлялись со своей работой. Данилов сказал, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было "полной ошибкой". Люди, на которых рассчитывал Кремль как на своих доверенных лиц в Украине, преувеличивали свое влияние в предшествующие вторжению годы.

Один источник сказал Reuters, что "Кремль полагался в своей планировке на "клоунов - они немного знают, но всегда говорят то, что хочет услышать руководство, потому что иначе им не заплатят".

Однако в одном российская разведка добилась успеха - посеяла недоверие внутри Украины и обнажила недостатки СБУ.

Напомним: Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, а усталость работников угрожает безопасности на законсервированной ЧАЭС. В конце марта россияне покинули ЧАЭС.