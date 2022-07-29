Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли десятками снарядів житловий квартал Нікополя

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 липня 2022, 07:40
Росіяни обстріляли десятками снарядів житловий квартал Нікополя
усі фото ОВА

Російські окупаційні війська в ніч на 29 липня вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, попередньо – без жертв.

Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "По Нікополю російська армія поцілила з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів.

Реклама:

Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди.

Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків".

 

Джерело: За даними ОВА, люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів.

 

Нагадаємо: Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян, обіцяючи за це гроші.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
Усі новини...
Реклама: