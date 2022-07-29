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Росіяни обстріляли десятками снарядів житловий квартал Нікополя

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 липня 2022, 07:40
усі фото ОВА

Російські окупаційні війська в ніч на 29 липня вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, попередньо – без жертв.

Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "По Нікополю російська армія поцілила з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів.

Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди.

Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків".

 

Джерело: За даними ОВА, люди не постраждали.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян, обіцяючи за це гроші.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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