Россияне обстреляли десятками снарядов жилой квартал Никополя

Российские оккупационные войска в ночь на 29 июля ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, предварительно – без жертв.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "По Никополю русская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов.

Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки.

Задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков".

Источник: По данным ОВА, люди не пострадали.

В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает и учит горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян, обещая за это деньги.