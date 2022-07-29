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Россияне обстреляли десятками снарядов жилой квартал Никополя

Роман ПетренкоПятница, 29 июля 2022, 07:40
все фото ОВА

Российские оккупационные войска в ночь на 29 июля ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, предварительно – без жертв.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "По Никополю русская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов.

Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки.

Задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков".

 

Источник: По данным ОВА, люди не пострадали.

В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов.

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Напомним: Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает и учит горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян, обещая за это деньги.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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