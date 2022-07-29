Залужний вперше показав роботу М270 MLRS на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу.

Разом до Перемоги!".

Довідково: M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: