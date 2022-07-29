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Залужний вперше показав роботу М270 MLRS на фронті

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 липня 2022, 11:04
М270, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу.

Разом до Перемоги!".

Довідково: M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

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Що передувало:

  • На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. 
  • 29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.
  • 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.

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Теми: Збройні силиЗалужнийвійназброя
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