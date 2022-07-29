Залужний вперше показав роботу М270 MLRS на фронті
П'ятниця, 29 липня 2022, 11:04
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу.
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Разом до Перемоги!".
Довідково: M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.
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Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.
Що передувало:
- На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.
- 29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.
- 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.