Залужный впервые показал работу М270 MLRS на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы американских М270 MLRS на войне.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь.

Вместе к Победе!".

Справка: M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК.

Неофициально этот комплекс называют "палец Бога" из-за его огневой мощи.

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