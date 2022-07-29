Залужный впервые показал работу М270 MLRS на фронте
Пятница, 29 июля 2022, 11:04
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы американских М270 MLRS на войне.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь.
Вместе к Победе!".
Справка: M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК.
Неофициально этот комплекс называют "палец Бога" из-за его огневой мощи.
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Что предшествовало:
- В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
- 29 июня Министерство обороны Норвегии пообещало поспособствовать тому, чтобы Украина получила от Британии дополнительные реактивные системы залпового огня, предоставив британцам три системы для замещения.
- 15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.