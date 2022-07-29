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Залужный впервые показал работу М270 MLRS на фронте

Роман ПетренкоПятница, 29 июля 2022, 11:04
Залужный впервые показал работу М270 MLRS на фронте
М270, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы американских М270 MLRS на войне.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь.

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Справка: M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК.

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Неофициально этот комплекс называют "палец Бога" из-за его огневой мощи.

Что предшествовало:

  • В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
  • 29 июня Министерство обороны Норвегии пообещало поспособствовать тому, чтобы Украина получила от Британии дополнительные реактивные системы залпового огня, предоставив британцам три системы для замещения.
  • 15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.

Темы: Вооруженные силыЗалужныйвойнаоружие
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