Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб ЗСУ: Росіяни вдарили по Оленівці, щоб приховати тортури і розстріли полонених

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 13:25
Скріншот з відео, яке оприлюднили росмедіа

Генштаб України повідомляє, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні "воєнних злочинів".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook 

Деталі: За інформацією Генштабу, Україна не завдавала ні ракетних, ні артилерійських ударів по району Оленівки. 

Дослівно: "Російські окупанти переслідували свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. 

Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення  з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія країна-агресор, окупант і спонсор тероризму".

Передісторія: 

  • Вранці 29 липня російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Пропагандисти повідомляють про щонайменше 53 загиблих.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ - достатньо

Захисники вимагають представників ООН та МКЧХ відправитись в Оленівку – спільна заява

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна – Залужний

фотоЗеленський представив нового командувача ССО

У Туреччині заявили, що поки не розглядають співпрацю з РФ щодо виробництва Bayraktar

Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72

Усі новини...
Кулеба закликав визнати РФ державою-терористом після обстрілу колонії з українськими полоненими
Операція "під чужим прапором": ОП відреагував на удар росіян по колонії
В "Азові" оголосили полювання на причетних до вбивства полонених в Оленівці
Німеччина готується передати Україні 16 танків для наведення мостів
Останні новини
23:51
"Нелюдські, варварські акти": ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці
23:44
Зеленський про Оленівку: Свідомий воєнний злочин, ООН і МКЧХ мають реагувати
23:25
У Білому домі підтвердили, що Байден спробує вдруге стати президентом
23:04
В ООН "приголомшені" відео з катуванням і вбивством українського полоненого
22:38
Економічні новини 29 липня: в обмінниках заборонили табло з курсом, тарифи на комуналку не зростуть
22:29
США "дуже скоро" оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
22:20
НБУ викупив в резерви найбільше валюти з 2021 року
22:02
Керівник партії став на захист глави МЗС Бельгії, яка їздила до Криму за російські кошти
21:55
В МЗС Росії виклали свою версію телефонної розмови Блінкена з Лавровим
21:48
Євродепутати вимагають зібратися для обговорення расистських заяв Орбана
Усі новини...