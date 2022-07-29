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Генштаб ЗСУ: Росіяни вдарили по Оленівці, щоб приховати тортури і розстріли полонених

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 13:25
Генштаб ЗСУ: Росіяни вдарили по Оленівці, щоб приховати тортури і розстріли полонених
Скріншот з відео, яке оприлюднили росмедіа

Генштаб України повідомляє, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні "воєнних злочинів".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook 

Деталі: За інформацією Генштабу, Україна не завдавала ні ракетних, ні артилерійських ударів по району Оленівки. 

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Дослівно: "Російські окупанти переслідували свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. 

Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення  з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія країна-агресор, окупант і спонсор тероризму".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 29 липня російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Пропагандисти повідомляють про щонайменше 53 загиблих.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.

Теми: Донецька областьвійна
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