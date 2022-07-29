Генштаб ЗСУ: Росіяни вдарили по Оленівці, щоб приховати тортури і розстріли полонених

Генштаб України повідомляє, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні "воєнних злочинів".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За інформацією Генштабу, Україна не завдавала ні ракетних, ні артилерійських ударів по району Оленівки.

Дослівно: "Російські окупанти переслідували свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія – країна-агресор, окупант і спонсор тероризму".

Передісторія:

Вранці 29 липня російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Пропагандисти повідомляють про щонайменше 53 загиблих.

Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.