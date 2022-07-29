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Генштаб ВСУ: Россия ударила по Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 13:25
Генштаб ВСУ: Россия ударила по Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных
Скриншот с видео, обнародованного росмедиа

Генштаб Украины сообщает, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в "военных преступлениях".

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: По информации Генштаба, Украина не наносила ни ракетных, ни артиллерийских ударов по району Еленовки.

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Дословно: "Российские оккупанты преследовали свои преступные цели – обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Следовательно, такие заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия – страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Пропагандисты сообщают о как минимум 53 погибших. 
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке 29 июля.

Темы: Донецкая областьвойна
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