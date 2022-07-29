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Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: 2 загиблих і 5 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 17:31
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: 2 загиблих і 5 поранених
Фото з Telegram Кириленка

Російські окупанти вранці 29 липня завдали ракетного удару по м. Краматорськ у Донецькій області, у результаті чого дві людини загинули та ще 5 мирних мешканців отримали поранення.

Джерело: мер міста Олександр Гончаренко у Facebook, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Telegram та у Facebook 

Пряма мова Гончаренка: "Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке". 

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Пряма мова Кириленка: "Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 –  пошкоджено". 

Деталі: Пізніше у ДСНС повідомили, що станом на 17:30 внаслідок обстрілу загинуло дві особи. Тіло другого загиблого чоловіка виявили під час розбору завалів.

 
Фото з Telegram Кириленка 

За даними ДСНС, також у результаті обстрілу загорілось кілька легкових авто. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ДСНС

Двоє з п’яти поранених – рятувальники.   

 
Фото ДСНС 
 
Фото з Telegram Кириленка 

Станом на 17:30 роботи на місці завалу зруйнованого будинку завершені.

 
Фото з Telegram Кириленка 

Кириленко закликав мешканців евакуюватись, бо залишатися на Донеччині зараз небезпечно.

Передісторія:

Теми: Донецька областьКраматорськвійна
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