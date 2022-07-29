Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: 2 загиблих і 5 поранених
Російські окупанти вранці 29 липня завдали ракетного удару по м. Краматорськ у Донецькій області, у результаті чого дві людини загинули та ще 5 мирних мешканців отримали поранення.
Джерело: мер міста Олександр Гончаренко у Facebook, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Telegram та у Facebook
Пряма мова Гончаренка: "Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке".
Пряма мова Кириленка: "Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 – пошкоджено".
Деталі: Пізніше у ДСНС повідомили, що станом на 17:30 внаслідок обстрілу загинуло дві особи. Тіло другого загиблого чоловіка виявили під час розбору завалів.
За даними ДСНС, також у результаті обстрілу загорілось кілька легкових авто.
Двоє з п’яти поранених – рятувальники.
Станом на 17:30 роботи на місці завалу зруйнованого будинку завершені.
Кириленко закликав мешканців евакуюватись, бо залишатися на Донеччині зараз небезпечно.
Передісторія:
- 21 липня російські війська зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці, крім того обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута. 22 липня з-під завалів у Краматорську вилучили тіла 3 людей.