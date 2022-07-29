Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших и 5 раненых

Российские оккупанты утром 29 июля нанесли ракетный удар по г. Краматорск в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще пять мирных жителей получили ранения.

Источник: мэр города Александр Гончаренко в Facebook, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, ГСЧС в Telegram и в Facebook

Прямая речь Гончаренко: "Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое. По предварительной информации, без жертв".

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Прямая речь Кириленко: "Сейчас известно об одном погибшем человеке и 5 раненых. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 – поврежден".

Детали: Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 17:30 в результате обстрела погибли два человека. Тело второго погибшего мужчины обнаружили при разборе завалов.

Фото Из Telegram Кириленко

По данным ГСЧС, также в результате обстрела загорелось несколько легковых автомобилей.

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Фото ГСЧС

А двое из пяти раненых – спасатели.

Фото ГСЧС

По состоянию на 17:30 работы на месте завала разрушенного дома завершены.

Фото Из Telegram Кириленко

Фото Из Telegram Кириленко

Кириленко призвал жителей эвакуироваться, потому что оставаться в Донецкой области сейчас опасно.

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