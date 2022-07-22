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З-під завалів у Краматорську вилучили тіла 3 людей

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 липня 2022, 11:03
З-під завалів у Краматорську вилучили тіла 3 людей
фото: ДСНС

22 липня під завалами школи у Краматорську Донецької області рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Джерело: ДСНС Донецької області

Дослівно: "О 09:10 завершені аварійно-рятувальні та пошукові робіти на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи у місті Краматорськ.

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Проведено розчищення та розбір близько 205 т зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з під завалів тіла трьох чоловіків".

Деталі: До розбору завалів залучалось 38 чоловік особового складу ДСНС та 7 одиниць техніки, додатково 1 трактор, 1 автокран та 1 навантажувач від місцевих органів влади.

 

Цьому передувало: 21 липня російські війська зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці, крім того обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 16.30 21 липня у Краматорську після обстрілу школи виявили тіло чоловіка.

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Теми: Донецька областьобстрілКраматорськДСНС
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