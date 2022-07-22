З-під завалів у Краматорську вилучили тіла 3 людей
22 липня під завалами школи у Краматорську Донецької області рятувальники виявили тіла трьох загиблих.
Джерело: ДСНС Донецької області
Дослівно: "О 09:10 завершені аварійно-рятувальні та пошукові робіти на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи у місті Краматорськ.
Проведено розчищення та розбір близько 205 т зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з під завалів тіла трьох чоловіків".
Деталі: До розбору завалів залучалось 38 чоловік особового складу ДСНС та 7 одиниць техніки, додатково 1 трактор, 1 автокран та 1 навантажувач від місцевих органів влади.
Цьому передувало: 21 липня російські війська зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці, крім того обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута.
Станом на 16.30 21 липня у Краматорську після обстрілу школи виявили тіло чоловіка.
Нагадаємо:
- Російські війська 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, а перед тим кілька днів били по промисловій зоні міста.
- 3 липня Краматорськ обстрілювали двічі: влучили у "Комфорт Парк Готель" і дорогу, а також пошкодили будинки і школу.