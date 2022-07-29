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Кулеба закликав визнати РФ державою-терористом після обстрілу колонії з українськими полоненими

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 15:25

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ визнати Росію державою-терористом після обстрілу російськими силами колонії в окупованій Оленівці, де вони утримували українських військовополонених.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", - заявив він.

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Як повідомляла "Українська правда", вранці 29 липня російські пропагандистські ЗМІ заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Повідомляють про понад 50 загиблих серед них.

Джерела УП з розвідки наголошують, що цей обстріл здійснила російська армія.

Теми: Кулеба ДмитроМЗС
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