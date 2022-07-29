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Кулеба призвал признать РФ государством-террористом после обстрела колонии с украинскими пленными

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 15:25

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир признать Россию государством-террористом после обстрела российскими силами колонии в оккупированной Еленовке, где они содержали украинских военнопленных.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке, где они удерживали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - заявил он.

Как сообщала "Украинская правда", утром 29 июля российские пропагандистские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Сообщают о более чем 50 погибших среди них.

Источники УП из разведке подчеркивают, что этот обстрел совершила российская армия.

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Темы: Кулеба ДмитрийМИД
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