Подвійне громадянство: у ДПСУ роз’яснили, як перетнути кордон з іншим паспортом

Державна прикордонна служба України дала роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, якщо вони мають подвійне громадянство.

Джерело: ДПСУ у Facebook

Дослівно: "Згідно з законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України".

Деталі: Уточнюється, що громадянство України припиняється в день, коли президент країни видав відповідний указ згідно з законом "Про громадянство".

Таким чином перетинати український кордон з паспортом іншої країни мають законне право лише ті, хто позбавлений українського громадянства відповідно до указу глави держави.

Що було раніше:

22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.

27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.

28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.