Подвійне громадянство: у ДПСУ роз’яснили, як перетнути кордон з іншим паспортом
Державна прикордонна служба України дала роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, якщо вони мають подвійне громадянство.
Джерело: ДПСУ у Facebook
Дослівно: "Згідно з законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України".
Деталі: Уточнюється, що громадянство України припиняється в день, коли президент країни видав відповідний указ згідно з законом "Про громадянство".
Таким чином перетинати український кордон з паспортом іншої країни мають законне право лише ті, хто позбавлений українського громадянства відповідно до указу глави держави.
Що було раніше:
- 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
- 27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.
- 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.