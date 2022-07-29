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Подвійне громадянство: у ДПСУ роз’яснили, як перетнути кордон з іншим паспортом

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 15:49
Подвійне громадянство: у ДПСУ роз’яснили, як перетнути кордон з іншим паспортом
Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України дала роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, якщо вони мають подвійне громадянство.

Джерело: ДПСУ у Facebook

Дослівно: "Згідно з законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України".

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Деталі: Уточнюється, що громадянство України припиняється в день, коли президент країни видав відповідний указ згідно з законом "Про громадянство".

Таким чином перетинати український кордон з паспортом іншої країни мають законне право лише ті, хто позбавлений українського громадянства відповідно до указу глави держави.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • 27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.
  • 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.

Теми: Українагромадянство
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