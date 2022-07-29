Подвійне громадянство: у ДПСУ роз’яснили, як перетнути кордон з іншим паспортом

Державна прикордонна служба України дала роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, якщо вони мають подвійне громадянство.

Джерело: ДПСУ у Facebook

Дослівно: "Згідно з законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України".

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Деталі: Уточнюється, що громадянство України припиняється в день, коли президент країни видав відповідний указ згідно з законом "Про громадянство".

Таким чином перетинати український кордон з паспортом іншої країни мають законне право лише ті, хто позбавлений українського громадянства відповідно до указу глави держави.

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