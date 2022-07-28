Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Президент Володимир Зеленський переконаний, що рішення про позбавлення українського громадянства бізнесмена, голови Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.

Джерело: Зеленський, відповідаючи на брифінгу на питання, чи можливо переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства у зв’язку зі зверненням до президента з цього питання більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності.

Пряма мова Зеленського: "По-перше, ніяких спекуляцій немає (відносно позбавлення Корбана громадянства – ред.). Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства".

Передісторія:

22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.

Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити "це непорозуміння".

26 липня Корбан повідомив, що залишив транзитну зону і проривати кордон не буде.

27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.