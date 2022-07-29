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Двойное гражданство: в ГПСУ разъяснили, как пересечь границу с другим паспортом

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 15:49
Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины дала разъяснения относительно выезда за границу мужчин, если у них есть двойное гражданство.

Источник: ГПСУ в Facebook

Дословно: "Согласно законодательству Украины двойное гражданство (то есть гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается. Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины".

Детали: Уточняется, что гражданство Украины прекращается в день, когда президент страны издал соответствующий указ в соответствие с законом "О гражданстве".

Таким образом, пересекать украинскую границу с паспортом другой страны имеют законное право только те, кто лишен украинского гражданства в соответствии с указом главы государства.

Что предшествовало:

  • 22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.
  • 27 июля более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.
  •  28 июля президент ВладимирЗеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

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Темы: Украинагражданство
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