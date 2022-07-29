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Зеленський представив нового командувача ССО

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 липня 2022, 18:56
Зеленський представив нового командувача ССО
Віктор Хоренко, фото командування ССО

Президент Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спеціальних операцій нового командувача ССО, бригадного генерала Віктора Хоренка.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Пряма мова Зеленського: "Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня".

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Деталі: Командування ССО також опублікувало фото Хоренка.

Що передувало: 25 липня президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Натомість Галагана призначено першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ.

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Теми: Збройні силиЗеленський
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