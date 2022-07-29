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В случае отказа эвакуировать детей из Донецкой области родители берут ответственность на себя – полиция

Катерина ТищенкоПятница, 29 июля 2022, 19:46

Полицейские будут эвакуировать детей из Донецкой области, если этого хочет хотя бы один из родителей, а в случае категорического отказа от эвакуации родители будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и при наступлении тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя".

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Детали: В полиции не уточнили, какую ответственность будут нести родители в случае наступления тяжелых последствий для ребенка.

Сообщается, что всего в Донецкой области сейчас находятся примерно 52 тысячи детей.

С начала полномасштабной войны России против Украины в регионе погибли по меньшей мере 154 ребенка, 198 получили ранения, при этом точные данные из Мариуполя и Волновахи пока неизвестны.

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Полицейские Донецкой области обходят каждое жилье, где есть дети, с целью выяснить, сколько детей и почему остаются в области, сколько уехали и кто рассматривает возможность эвакуации.

В первую очередь это касается многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Отмечается, что в населенных пунктах прямо возле линии огня остаются проживать более 470 многодетных семей, в которых воспитывается 1672 ребенка. Больше всего – в Торецке и Большой Новоселке.

Полиция не только эвакуирует семьи, но совместно с Донецкой ОВА организует поселения – в безопасных регионах Украины и за рубежом. Получить помощь можно по телефону "горячей линии" 0994235160.

Что предшествовало: 29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук. 

В четверг Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации.

Темы: Донецкая областьдетиэвакуациявойна
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