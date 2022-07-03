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Окупанти до смерті закатували водолаза ЗАЕС – мер Енергодара

Катерина ТищенкоНеділя, 3 липня 2022, 21:30
ЗАЕС, фото Getty Images

В Енергодарі після катувань російськими окупантами помер водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук.

Нагадаємо, що кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризкальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука".

Деталі: Орлов повідомив, що з численними тілесними ушкодженнями в стані коми Гончарука було доставлено до лікарні Енергодара. Але травми виявилися несумісними з життям, і в неділю він помер, так і не прийшовши до свідомості.

Передісторія: 

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Теми: ЕнергодарЗАЕСЗапорізька областьокупація
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