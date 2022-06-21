Росіяни кидають у підвали працівників захопленої ЗАЕС – мер Енергодара
Мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що російські окупанти кидають у підвали працівників захопленої Запорізької атомної станції.
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Новини Приазов’я"
Пряма мова: "Зараз забирають людей прямо з атомної станції, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників.
Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском.
Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло".
Передісторія: Раніше "Енергоатом" заявив, що на Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.
Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.
Нагадаємо:
- Запорізька АЕС та місто Енергодар із 4 березня окуповані російськими військами.
- На майданчику Запорізької АЕС, крім російських військових, також тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії "Росатом".