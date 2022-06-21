Росіяни кидають у підвали працівників захопленої ЗАЕС – мер Енергодара

Мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що російські окупанти кидають у підвали працівників захопленої Запорізької атомної станції.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Новини Приазов’я"

Пряма мова: "Зараз забирають людей прямо з атомної станції, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників.

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Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском.

Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло".

Передісторія: Раніше "Енергоатом" заявив, що на Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

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Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.

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