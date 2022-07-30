В Енергодарі пролунав вибух перед готелем, де живуть окупанти: спалили техніку РФ

В окупованому Енергодарі згоріли три одиниці військової техніки РФ перед готелем "ВП ЗАЕС", де живуть росіяни.

Джерело: Дмитро Орлов Енергодарський міський голова

Дослівно: "В ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки.

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Наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю".

Деталі: За словами Орлова, за наявною інформацією, серед цивільних мешканців постраждалих немає, але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.