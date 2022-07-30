Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Енергодарі пролунав вибух перед готелем, де живуть окупанти: спалили техніку РФ

Альона Мазуренко Субота, 30 липня 2022, 09:19
В Енергодарі пролунав вибух перед готелем, де живуть окупанти: спалили техніку РФ
фото: ТГ Орлова

В окупованому Енергодарі згоріли три одиниці військової техніки РФ перед готелем "ВП ЗАЕС", де живуть росіяни.

Джерело: Дмитро Орлов Енергодарський міський голова 

Дослівно: "В ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки.

Реклама:

Наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю".

Деталі: За словами Орлова, за наявною інформацією, серед цивільних мешканців постраждалих немає, але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Енергодарокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Енергодар
У штабі ОМОНу в окупованому Енергодарі прогримів вибух: залетів український дрон 
На нараду окупантів в Енергодарі "залетів" дрон: поранений полковник МВС Росії – розвідка
Персонал ЗАЕС пручається вимозі окупантів запустити блок №4 - "Енергоатом"
Останні новини
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
Усі новини...
Реклама: