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В Енергодарі пролунав вибух перед готелем, де живуть окупанти: спалили техніку РФ

Мазуренко Альона Субота, 30 липня 2022, 09:19
фото: ТГ Орлова

В окупованому Енергодарі згоріли три одиниці військової техніки РФ перед готелем "ВП ЗАЕС", де живуть росіяни.

Джерело: Дмитро Орлов Енергодарський міський голова 

Дослівно: "В ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки.

Наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю".

Деталі: За словами Орлова, за наявною інформацією, серед цивільних мешканців постраждалих немає, але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

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Теми: Енергодарокупаціявійна
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