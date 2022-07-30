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В Энергодаре раздался взрыв перед гостиницей, где живут оккупанты: сожгли технику РФ

Алена МазуренкоСуббота, 30 июля 2022, 09:19
В Энергодаре раздался взрыв перед гостиницей, где живут оккупанты: сожгли технику РФ
фото: ТГ Орлова

В оккупированном Энергодаре сгорели три единицы военной техники РФ перед гостиницей "ОП ЗАЭС", где живут россияне.

Источник: Дмитрий Орлов Энергодарский городской голова

Дословно: "В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники.

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Пока известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице".

Детали: По словам Орлова, по имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет, но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

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Темы: Энергодароккупациявойна
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