Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні

ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп, бенефіціаром якого є екснардеп Вадим Новинський, втратило контроль над Херсонською верф’ю.

Джерело: пресслужба холдингу

Дослівно: "На теперішній час військові Російської Федерації не допускають адміністрацію та працівників на територію.

Генеральний директор СМГ звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ.

З першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено. Для збереження кадрового потенціалу всім робітникам виплачується фінансова допомога. Останнього часу на території підприємства знаходились тільки працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб. Після захоплення верфі на території підприємства не залишилось жодного співробітника".

Деталі: Керівництво холдингу повідомило правоохоронцям, що в акваторії верфі знаходиться турецьке судно з екіпажем, доля якого на теперішній час невідома.

Нагадаємо: 8 липня Рада проголосувала за припинення повноважень Новинського.