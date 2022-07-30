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Оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 21:46
фото с верфи Смарт-Меритайм Групп

ООО "Смарт-Меритайм Групп, бенефициаром которого является экс-нардеп Вадим Новинский, потеряло контроль над Херсонской верфью.

Источник: пресс-служба холдинга                               

Дословно: "В настоящее время военные Российской Федерации не допускают администрацию и работников на территорию.

Генеральный директор СМГ обратился с заявлением о захвате предприятия во все правоохранительные органы и СБУ.

С первого дня оккупации города работа Херсонской верфи была полностью остановлена. Для сохранения кадрового потенциала всем работникам выплачивается финансовая помощь. В последнее время на территории предприятия находились только работники структурных подразделений, которые обеспечивали физическую охрану предприятия и работу экстренных служб. После захвата верфи на территории предприятия не осталось ни одного сотрудника".

Детали: Руководство холдинга сообщило правоохранителям, что в акватории верфи сейчас находится турецкое судно с экипажем, судьба которого на данный момент неизвестна.

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Темы: НовинскийХерсоноккупациякорабли
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