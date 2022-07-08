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Рада припинила повноваження Новинського

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 15:44
Фото Facebook Новинського

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народного депутата Вадима Новинського.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосувало 295 народних депутатів, 2 утрималось.

Що було раніше: 6 липня бізнесмен та політик Вадим Новинський заявив, що у зв'язку з війною та окупацією Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата України.

Довідка: Вадим Новинський – позафракційний, у минулому член уже забороненої партії "Опозиційний блок", ще раніше – член "Партії регіонів". Він був народним депутатом кількох скликань.

Новинський є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" та власником блокувального пакету компанії "Метінвест". 

Також Новинський є меценатом і протодияконом УПЦ МП (Російської православної церкви в Україні). Він створив благодійний фонд "На честь покрови пресвятої Богородиці".

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Теми: Верховна РадаНовинський
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